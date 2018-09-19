Аспиранты ТюмГУ стали победителями российской конференции по теплофизике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Победителем III Всероссийской научной конференции "Теплофизика и физическая гидродинамика", которая состоялась в Ялте, стал аспирант Тюменского госуниверситета, представивший свое исследование в области гидродинамики. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Аспиранты Тюменского госуниверситета Таир Есенбаев и Мохаммед Аль-Музайкер успешно выступили на III Всероссийской научной конференции "Теплофизика и физическая гидродинамика", которая состоялась в Ялте (Крым). Там они представили результаты своих исследований по испарению капель на тонких пленках и управлению процессами самоорганизации микро- и наночастиц в коллоидных растворах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад Мохаммеда Аль-Музайкера, аспиранта ТюмГУ из Йемена, был признан лучшим в секции "Гидродинамика и тепломассообмен в многофазных системах". Согласно докладу молодого ученого, управление процессами самоорганизации микро- и наночастиц в испаряющихся пленках и каплях коллоидных растворов (системах, занимающих промежуточное положение между собственно растворами и взвесями) имеет большое значение в современных фундаментальных и прикладных науках.

Например, это находит применение при создании оптоэлектронных устройств, прозрачных и гибких проводников и ряда других. В ТюмГУ Мохаммед проводит исследования в лаборатории фотоники и микрофлюидики X-BIO под руководством федерального исследователя Натальи Ивановой.

О конференции

III Всероссийская конференция "Теплофизика и физическая гидродинамика" прошла с 10 по 16 сентября в Ялте. Она посвящена фундаментальным проблемам современной теплофизики и гидрогазодинамики и является продолжением серии Всесоюзных конференций молодых исследователей, проводимых при участии Института теплофизики СО РАН (Новосибирск) с 1970-х годов.

Организаторами конференции выступили Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева и Морской гидрофизический институт Российской академии наук (РАН) при поддержке Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета и Национального комитета по тепло- и массообмену РАН.