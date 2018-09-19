Лучшие стартапы в области биотехнологий смогут получить гранты до 5 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и компания Bayer объявили конкурс биотехнологических стартапов Patents Power, победители которого получат экспертную поддержку и смогут претендовать на гранты до 5 млн рублей для развития своих проектов. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Сколково".

"Фонд "Сколково", компания Bayer и Центр интеллектуальной собственности "Сколково" объявляют о запуске совместного конкурсного отбора биотехнологических стартапов с высоким потенциалом защиты интеллектуальной собственности по направлениям кардиология, онкология, гинекология и офтальмология. Партнером конкурсного отбора и образовательной программы в рамках Патентной школы Сколково выступил Роспатент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате конкурса будет сформирован пул компаний, которым будет оказана менторская и образовательная поддержки в области интеллектуальной собственности (IP). Bayer предоставит трем победителям, выбранным экспертным жюри, гранты в размере 700 тыс. рублей, часть из которых должна быть направлена на защиту патентных прав. Кроме того, три победителя смогут претендовать на гранты в 5 млн рублей при условии получения статуса участника "Сколково".

Принять участие в конкурсе могут компании, занимающиеся разработкой лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов для женского здоровья, лечения сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний, а также злокачественных новообразований.

"Ключевой темой данного конкурсного отбора стал потенциал защиты интеллектуальной собственности - ведь именно качественное патентное портфолио, наличие зарубежных патентов и грамотная стратегия защиты IP являются одними из ключевых критериев привлечения инвестиций и коммерциализации разработки. Безусловно, подобные проекты приносят взаимную выгоду индустрии, стартапам и "Сколково", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента по инновациям фонда "Сколково" Кирилла Каема.

По словам генеральный директор АО "Байер" Нильса Хессманна, надежная система защиты прав интеллектуальной собственности - основа для развития инноваций в любой индустрии. "В фармацевтическом бизнесе, где вложения в разработки одни из самых высоких, это критически важно. Bayer не только занимается созданием собственных продуктов, но и способствует развитию открытых инноваций, помогая стартапам и инновационным сообществам в разных странах мира", - отметил он.