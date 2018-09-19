Российские ученые начали работу по исправлению мутаций в генах больных муковисцидозом

Сколково: Технологии будущего

Лучшие стартапы в области биотехнологий смогут получить гранты до 5 млн рублей

По итогам конкурса Patents Power планируется сформировать пул компаний, которым окажут менторскую и образовательную поддержку в области интеллектуальной собственности

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