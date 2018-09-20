Минобрнауки: доля женщин в российской науке составляет 43% против 29% в мировой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Число женщин, занимающихся научной деятельностью в России, в настоящее время составляет 43%, в мире этот показатель находится на уровне 29%, сообщил в четверг первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников на экспертной сессии о роли женщин в науке, состоявшейся в рамках II Евразийского женского форума.

"Число женщин в науке в мире составляет 29%, в России - 43%. Для сравнения - в Великобритании 39%, в Германии - 28%, в Японии - 16%", - сказал Трубников.

Вместе с тем, согласно приведенным им данным, женщины составляют значительную часть высококвалифицированных научных кадров в России. Так, на 1 тыс. женщин 339 имеют диплом о высшем образовании, на тысячу мужчин - только 264. "В этой сфере, я бы сказал, что нужно, скорее, привлекать больше мужчин в высшее образование", - отметил он.

По его словам, численность женщин-аспирантов в России составляет около половины от общего числа исследователей. "У нас порядка 7 тыс. докторов наук и 34 тыс. кандидатов наук - женщины", - добавил Трубников. Он также отметил сильные позиции женщин в российском образовании. "Профессорско-преподавательский состав наших университетов - 57% - это женщины, доля в России намного выше, чем во многих развитых странах", - отметил он.

При этом недостаточно высокой Трубников назвал представленность в России женщин в числе авторов, которые публикуют свои работы в научных журналах - сейчас она составляет 21%. "Над этим точно надо крепко задуматься. Такая же ситуация примерно в патентной деятельности", - сказал первый замминистра.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.