РАН: более 4 тыс. молодых ученых в год должны готовить научные центры мирового уровня

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Научные центры мирового уровня (НЦМУ), которые должны быть созданы в ближайшие годы согласно майским указам президента, должны обучать не менее 4,2 тыс. молодых исследователей в год. Об этом в четверг сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

"Одним из результатов создания научных центров должна стать подготовка, обучение молодых исследователей по образовательным и научным программам этих центров на уровне 4,2 тыс. человек в год", - сказал Хохлов на круглом столе, организованном профсоюзом работников РАН.

Он добавил, что в 2019 году должны быть отобраны, а в 2020 году созданы 10 таких центров, среди которых математические, геномные центры, а также центры, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. К 2023 году должны быть созданы еще шесть таких центров.

Кроме того, результатами создания НЦМУ должно стать увеличение количества совместных работ ведущих ученых, работающих в этих центрах, с учеными из других организаций, а также рост числа статей в журналах первого квартиль (самых престижных), индексированных в международных базах данных, добавил Хохлов.

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Кроме того, должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), а также научных центров мирового уровня (НЦМУ), включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований, а также ряд других.

НМЦУ должны стать центрами научных исследований, проводимых ведущими учеными на передовых и перспективных рубежах современной науки.