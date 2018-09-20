РАН: распределение средств нацпроекта "Наука" не позволит выполнить его задачи в срок

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Распределение финансирования, предусмотренного на национальный проект "Наука", по годам, при котором 45% средств планируется выделить в последние два года действия проекта, не позволит выполнить поставленные к 2024 году задачи. Об этом сообщил зампредседателя профсоюза работников Российской академии наук (РАН) Евгений Онищенко.

"[Одна из проблем] - нерациональный график выделения финансирования, примерно 45% бюджета будет выделено в последние два года (2023-2024) <...> Эти деньги практически не сыграют в улучшении положения, чтобы добиться выполнения поставленных задач. Они сыграют роль в 2025 году и далее", - сказал Онищенко на круглом столе, организованном профсоюзом работников РАН.

Среди других недостатков нацпроекта Онищенко назвал также то, что предусмотренная модернизация приборной базы затронет меньшую часть научных организаций страны, а также то, что отсутствуют средства на устранение дисбаланса в оплате труда научных работников, которая может в разы отличаться в регионах и столице.

"Национальный проект не разработан так, чтобы обеспечить достиженин поставленных целей <...> Вместо того, чтобы определять объем финансирования исходя из тех задач и целей, которые поставлены, нацпроект подстраивается под заданные лимиты финансирования <...> Необходимо нормальное финансовое обеспечение. Только на фундаментальные исследования должно быть выделено 0,3% ВВП из федерального бюджета, должен быть другой график финансирования и его всплеск должен приходиться не на последние, а на первые годы нацпроекта", - добавил Онищенко.

Финансирование нацпроекта

Ранее профсоюз работников РАН отправил обращение на имя Владимира Путина с просьбой пересмотреть финансирование нацпроекта "Наука", на который до 2024 года планируется выделить более 540 млрд рублей. По мнению ученых, запланированный объем финансирования научных исследований не позволит достигнуть поставленных в майском указе задач. Профсоюз РАН считает, что финансирование нужно увеличить не менее чем в три раза.

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Одним из общепринятых показателей, используемых для оценки состояния дел в области научных исследований, прежде всего, фундаментальных, это число публикаций в индексируемых базой данных Web of Science научных журналах.

Согласно проекту бюджета на 2019-2021 годы, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наука" запланированы в 2019 году в объеме 34 млрд 264,2 млн рублей, в 2020 году - 40 млрд 413,9 млн рублей, в 2021 году - 52 млрд 136,4 млн рублей.