РАН предложила доплачивать ученым за публикации статей в российских научных журналах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ученых необходимо стимулировать публиковать научные статьи в российских журналах, чтобы выполнить задачи национального проекта "Наука", одним из вариантов в этом случае могут стать доплаты со стороны руководства научных организаций. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

"[Необходимо, чтобы] публикации в российских журналах оценивались с повышающим коэффициентом. Это касается нацпроекта "Наука". Я считаю, что это директора институтов должны делать: кто работает хорошо, должны получать больше, кто работает плохо - меньше <...> Когда Минобрнауки будет согласовывать с РАН те формулы, которые будет определять финансирование [научных организаций], мы будем четко придерживаться того, чтобы публикации в российских журналах шли с неким повышающим коэффициентом", - сказал Хохлов на круглом столе, организованном Профсоюзом работников РАН.

Академик напомнил, что для этого есть весомый аргумент, так как в нацпроекте стоит цель: к 2024 году 500 российских научных журналов должны войти в международные базы данных.