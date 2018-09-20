Профсоюз РАН: более 50% средств, выделенных на повышение зарплат ученым, осели в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. 16 из 24 млрд рублей, выделенных на увеличение зарплат сотрудникам научных организаций согласно майским указам президента, остались в Московском регионе, такая ситуация ведет к дисбалансу и разрыву в зарплатах ученых в столице и регионах. Об этом сообщил в четверг председатель профсоюза работников Российской Академии наук (РАН) Виктор Калинушкин.

"У нас прошли акции протеста по поводу ситуации, сложившейся при выполнении майского указа президента от 2012 года об увеличении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону. Деньги, выделенные в рамках этого указа, распределялись в соответствии с госзаданием Федерального агентства научных организаций [ФАНО, вошло в Минобрнауки] и соответственно, произошла ассиметрия - из 24 млрд рублей 16 млрд оказалось в Московском регионе", - сказал Калинушкин в ходе круглого стола, организованного профсоюзом РАН.

Выполнение указа таким образом, по его словам, привело к тому, что средняя минимальная зарплата научного сотрудника в Москве - где-то 130 тыс. рублей, а есть регионы, где она всего 44 тыс. Глава профсоюза добавил, что выделенных средств не хватает в 80-90% институтов даже на повышение зарплат научным сотрудникам, не говоря уже о других сотрудниках исследовательских организаций.

"Это вызвало недовольство, непонимание, почему по региональному принципу произошло распределение средств. Реально это привело к тому, что за один и тот же труд средняя зарплата в Москве оказалась существенно выше, чем в регионах. Существенно - это где-то в три раза. Даже учитывая, что уровень жизни в Москве выше, это не смягчает ситуации", - сказал Калинушкин.

Не меньшая острота ситуации, по его словам, и с инженерно-техническим персоналом научных организаций. "Не очень понятно, почему ведущий инженер, имеющий полсотни публикаций должен получать зарплату в три-четыре раза меньше, чем младший научный сотрудник, который два года назад пришел в институт. Тоже самое можно сказать и о других вспомогательных подразделениях", - добавил глава профсоюза.

Еще одна проблема, по его словам, такие жесткие требования при дефиците средств привели к тому, что в 80-90% институтов к III-IV кварталу не остается денег на выполнение указа. "Мы выдвигали наши предложения, чтобы это было изменено: два средних оклада по России для научных сотрудников, не зависимо от места их работы", - пояснил Калинушкин.

Выступления ученых

Ранее в Томске, Нижнем Новгороде и других городах прошли митинги научных сотрудников, организованные профсоюзом работников Российской Академии наук. Причиной выступлений стало, по их мнению, несправедливость при выплате зарплат.

Так, зарплата научных сотрудников одинаковой квалификации сильно отличается: в регионах она в несколько раз ниже, чем, например, в Москве или Петербурге. Кроме этого, даже в пределах одного института существует огромный разрыв в оплате труда научных сотрудников и инженерно-технических работников.

По словам ученых, эта ситуация ведет к оттоку интеллектуального потенциала из регионов, так как научные сотрудники, прежде всего, молодые научные кадры, уезжают работать в столицу или другие страны.