Минобрнауки планирует в 2019 году закладку двух новых исследовательских судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России намерено в следующем году осуществить закладку двух новых научно-исследовательских судов с самыми современными параметрами. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг на полях Второго Евразийского женского форума сообщил первый заместитель главы ведомства Григорий Трубников.

"Мы хотим заложить эти два новых (научно-исследовательских - прим. ТАСС) судна уже в следующем году. Эти суда нужно спроектировать с такими параметрами, чтобы они были самыми современными не в год закладки, а в год выпуска, то есть через несколько лет", - сказал Трубников.

Предполагается, что новые научно-исследовательские суда будут обладать самыми передовыми характеристиками, которые позволят обеспечить России лидерство в этой сфере на ближайшие два-три десятилетия.

Вместе с тем, по словам Трубникова, министерство также планирует провести глубокую модернизацию не менее пяти исследовательских судов - на эти цели предполагается отдельное финансирование, наряду с обновлением 50% приборной базы ведущих организаций в этой области. Модернизация коснется разных элементов таких судов - от машинно-силовых установок до электроники, добавил собеседник агентства.

Первый замминистра также отметил, что определять характеристики научно-исследовательских судов - как модернизируемых, так и вновь создаваемых, будет базирующийся в Москве Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. "Эти суда должны быть предназначены для длительных экспедиций. <…> Какие-то из них будут на Дальнем Востоке, но я думаю, что нам, кроме Дальнего Востока и Тихого океана, важно заниматься исследованиями и в Средиземном море, и в Черном море и, естественно, вдоль Северного морского пути", - пояснил он.

Трубников также напомнил, что исследования Мирового океана относятся к числу тех областей науки, в которых Россия занимает лидирующие позиции в мире. "[Россия] - в первой тройке благодаря тому, что у нас есть несколько хорошо оснащенных кораблей, во-вторых, есть целая программа экспедиций с долгосрочным планированием - от Северного полюса до Антарктики и вдоль экватора", - сказал он.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.