В Минобрнауки ожидают конкуренцию регионов за создание научно-образовательных центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские регионы внесли более двадцати предложений о создании на их территории научно-образовательных центров (НОЦ). Как рассказал ТАСС в кулуарах II Евразийского женского форума, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, в следующем году, когда министерство будет выбирать первые пять площадок для размещения НОЦ, между субъектами будет большая конкуренция.

"Регионы предлагают себя в качестве будущих площадок для научно-образовательных центров и научных центров мирового уровня. Таких предложений уже, наверное, более двух десятков - от Владивостока до Калининграда. Министр встречается с главами субъектов, мы встречаемся с профильными министерствами в субъектах, с руководством ведущих университетов и НИИ, чтобы действительно выбрать площадки, на которых можно было бы первые пять НОЦ в следующем году уже отобрать и начать реализовывать", - сказал Трубников.

"Я думаю, что у нас будет очень высокий конкурс, потому что эта история, мы искренне надеемся, не просто всколыхнет университетское и научное сообщество, это должен быть как драйвер, и битва за статус НОЦ, я думаю, будет очень большая", - отметил он.

Также первый замминистра в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что будущие НОЦ должны активно поддерживаться региональными властями. Их создание должно включать интеграцию индустрии, науки и высшего образования.

"На наш взгляд, такую программу развития субъект должен внутри себя обсудить, площадку предложить, собрать индустрию, ведущие университеты и научно-исследовательские организации и предложить общую программу развития. При этом финансирование НОЦ со стороны бюджета, если и предполагается, то совсем минимальное. То есть это история о новой системе организации исследований и кооперации с индустрией. Через это мы ожидаем значительно увеличить затраты на исследования и разработки из негосударственного сектора", - заключил Трубников.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.