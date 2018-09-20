Президент РАН заявил о готовности поддерживать деятельность комиссии по борьбе с лженаукой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководство Российской академии наук (РАН) будет поддерживать дальнейшую работу академической Комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований, потому что ее деятельность сохраняет миллиарды бюджетных рублей, заявил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

"Деятельность комиссии по борьбе с лженаукой принципиально важна, и мы будем ее всячески поддерживать. Дело в том, что работа комиссии сохраняет миллиарды бюджетных рублей. РАН является высшим экспертным органом в стране и по крупным вопросам, которые вызывают резонансный отклик в обществе, академия обязана высказывать свое мнение. Это касается в том числе и проектов, которые вышли на уровень промышленности, медицинских проектов, а также тех проектов, что основаны на новых научно-технологических решениях, которые в ряде ситуаций вызывают вопросы. Вот здесь РАН просто обязана помочь обществу и власти разобраться", - сказал глава академии.

Как сообщалось ранее, на прошедшем 19 сентября заседании президиума РАН президента академии попросили взять под личный контроль работу комиссии по лженауке, чтобы избежать давления на ее членов. Сергеев отметил, что обсуждение деятельности комиссии носило на президиуме "острый характер, и проходило в прямом эфире в сети Интернет, что в очередной раз демонстрирует открытость РАН для серьезно диалога по вопроса деятельности Академии".

Председатель комиссии, академик Евгений Александров заявил ТАСС, что комиссия по борьбе с лженаукой выполняет важнейшую задачу по защите Академии от мошенников и фальсификаторов.

"Комиссия - это прежде всего, "цепной пес" академии на защите бюджета от разворовывания под лозунгами о науке. Причем, защиты как от самодеятельных мошенников, так и от лиц, близких к власти", - сказал он.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований организована в целях противодействия дискредитации науки, распространению и пропаганды лженаучных публикаций, противодействия лженаучной деятельности и для пропаганды научных знаний и достижений. Комиссия является научно-консультативным органом академии наук, работающим на общественных началах, и состоит при президиуме РАН.