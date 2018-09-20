Власти трех регионов Урала готовят заявку на открытие НОЦ в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО и ЯНАО) формируют заявку на создание межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени. Его ключевой компетенцией станет добыча и переработка углеводородов, сказал во время Тюменского нефтегазового форума сказал губернатор региона Александр Моор.

Ранее сообщалось, что научно-образовательные центры (НОЦ) должны появится в стране в период с 2019 по 2021 год в рамках нацпроекта "Наука. Предполагается, что ежегодно будет появляться по пять НОЦ.

"Для реализации этого проекта создана специальная рабочая группа <…> мы ставим во главу угла какую-то компетенцию, например, добыча и переработка углеводородного сырья. <…> В рамках НОЦ мы можем использовать компетенции не только Тюмени, ХМАО и ЯНАО вузов, но и ведущие вузы России присоединять в части этой компетенции", - сказал Моор.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава региона пояснил, что центр будет базироваться в Тюмени. "Заявка еще не подавалась, так как будет подаваться в рамках условий и требований конкурсного отбора, который будет объявлен Миннауки в рамках проекта "Наука", - сказал он.

О национальном проекте "Наука"

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта (ФП). В рамках ФП "Развитие научной и научно- производственной кооперации", за который в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 года по 2021 должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.