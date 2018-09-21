Затонувшую у берегов Крыма в 1909 году подлодку изучат с помощью робота

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые изучат с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (глубоководный "робот") кормовую часть российской подводной лодки "Камбала", которая затонула в результате катастрофы у берегов Севастополя в 1909 году. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела истории и культуры Древнего Востока Института Востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"Мы планируем работу с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) в акватории Севастополя для изучения найденных объектов. У нас несколько точек, которые мы не успели дообследовать. Мы планируем с помощью ТНПА обследовать ["Камбалу"]", - сказал он.

Как сообщалось, в мае ученые установили местонахождение кормовой части российской подводной лодки "Камбала". По словам Лебединского, 29 мая 1909 года "Камбала" участвовала в маневрах Черноморского флота, провела первую в истории российского подводного флота ночную атаку. После того, как атака была успешно проведена, из-за ошибки командира лодки произошло столкновение субмарины с линейным кораблем "Ростислав". В результате лодка была разрезана на две части и затонула, погибли 20 членов экипажа.

Подводная лодка, получившая название "Камбала", была построена в Германии и спущена на воду в 1907 году, а в 1908 году ее доставили на Черноморский флот по железной дороге из Санкт-Петербурга. Лодка 40 метров в длину и три - в ширину, она находится на траверсе бухты Круглая на глубине 62 метров, возвышение над грунтом - порядка 2,5-3 метра.