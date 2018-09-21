Росатом поставит опытную партию сверхпроводников для Кольцевого коллайдера будущего

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росатом произведет и поставит сверхпроводники для уникальной исследовательской установки - Кольцевого коллайдера будущего (Future Circular Collider, FCC), которую планируется построить в Швейцарии в 2030-х годах, сообщает в пятницу пресс-служба компании ТВЭЛ (входит в Росатом).

Согласно сообщению, для создания партии сверхпроводников ТВЭЛ и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) договорились о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на Чепецком механическом заводе, где специалисты Росатома изготовят несколько разных конструкций сверхпроводящего ниобий-оловянного провода, которые в дальнейшем поставят в ЦЕРН для проведения квалификационных испытаний.

"Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обладает достаточным научным и производственным потенциалом, а также накопленным опытом в разработке сверхпроводящих материалов для создания провода, удовлетворяющего техническим требованиям ЦЕРН. Помимо ниобий-оловянных проводов, мы также готовы поставлять для "коллайдера будущего" ниобий-титановые провода и особо чистый резонаторный ниобий, который понадобится для изготовления отдельных устройств в рамках реализации проекта", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по научно-технической деятельности, технологии и качеству ТВЭЛ Константина Вергазова.

Для проведения НИОКР компания ТВЭЛ и ЦЕРН заключили специальное соглашение, отмечает пресс-служба. "Документ является дополнением к действующему между сторонами рамочному соглашению об индустриальном партнерстве, которое направлено на сотрудничество в области сверхпроводящих материалов", - пояснили в компании.

О коллайдере будущего

Установка класса мегасайенс, получившая название Кольцевого коллайдера будущего, должна прийти на смену Большому адронному коллайдеру ЦЕРНа. С помощью FCC ученые рассчитывают продолжить фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц.

Размеры FCC колоссальны - длина его окружности достигнет 100 километров. Создание такой научной машины требует огромного объема сверхпроводящих стрендов (проводов).

Разработка провода, удовлетворяющего требованиям проекта FCC, ведется в США, Европе, Южной Корее, Японии и Китае. В России разработчиком конструкции ниобий-оловянных сверхпроводников является ВНИИНМ им. А. А. Бочвара (входит в ТВЭЛ), производственной площадкой - Чепецкий механический завод.

Топливная компания ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Компания обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) - межправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области элементарых частиц.