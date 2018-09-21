Лист платана в Арктике: что обнаружили сибирские ученые в дельте реки Лена

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Экспедиция российских ученых на остров Самойловский в дельте реки Лена, где расположена исследовательская станция, состоялась в этом году в 20-й раз. На станции работают геологи и геофизики, ботаники, почвоведы и другие специалисты - после завершения полевого сезона ученые рассказали ТАСС, что удалось обнаружить в этом году, и насколько специалисты смогли продвинуться в исследовании Арктики.

Разведка на большой глубине

Станция "Остров Самойловский", которая находится в ведении Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, находится на одноименном острове в дельте реки Лена и ориентирована на изучение многолетней мерзлоты, но сейчас активно расширяет границы научных исследований. Как рассказал ТАСС научный сотрудник Арктического центра ИНГГ СО РАН Леонид Цибизов, уже сейчас на станции работают почвоведы, геологи, геоботаники.

"На базе этой станции будут проводиться не только традиционные для исследования деградации мерзлоты и связанных с ней процессов в биосфере. Уже несколько лет ведутся геологические исследования истории Земли - они дают важную информацию для глобального понимания земных процессов. Планируется развивать мониторинговые наблюдения за атмосферными процессами и магнитным полем Земли, проводить долгосрочные натурные эксперименты. Район расположения станции - отличный полигон для исследования арктических экосистем", - сказал Цибизов.

В нынешнем летнем полевом сезоне геофизики, которые работают на станции, использовали методику электроразведки, которая предполагает воздействие на горные породы искусственно создаваемыми электромагнитными полями. Это позволяет получать данные о земной коре с больших глубин - от 40 до 80 метров, рассказал ТАСС начальник полевого отряда Алексей Фаге. Помимо изучения строения земли такая методика имеет и прикладное значение - в дальнейшем она позволит искать полезные ископаемые.

"Мы учимся определять границы коренных пород (горных пород, которые после выхода на поверхность не были подвержены выветриванию - прим. ТАСС) в многолетнемерзлых породах, а прикладная задача у этого - картирование подземного скального рельефа, с помощью которого можно искать залежи полезных ископаемых", - пояснил Фаге.

Также геофизики детально исследовали большой алас - котловину от термокарстового - образовавшегося в результате таяния мерзлоты - озера. "Мы смогли сделать комплексное исследование, то есть алас изучали геофизики, геоботаники, геологи, и у нас у всех появилась непротиворечивая картина. На этом примере можно расширить наши представления о том, как развивается тундра в этих местах", - добавил Фаге.

Лист платана и шишки

На соседнем с Самойловским острове Сардах ученые нашли сохранившийся в скале отпечаток листа платана - это, считают специалисты, еще одно подтверждение тому, что климат в арктическом регионе когда-то был теплым. По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории геосистемных исследований Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского, подобная находка - большая удача.

"На острове Сардах моим коллегам удалось найти древнюю листовую флору - отпечатки платана, окаменелые шишки. Не так часто встречаются такие крупные остатки. Обычно все заключения делаются по пыльце, микроскопическим фрагментам растений. Когда находят крупные листья, это дает возможность определить точно, что в тот период, к которому они относятся, был теплый климат, поскольку существовали широколистные леса", - говорит Лащинский.

Ученый отмечает, что в этом году было сделано много мелких интересных находок, но главное - подтверждаются ранее замеченные закономерности формирования растительности в этой части Арктики. "В целом, есть большое удовлетворение от того, что все гипотезы, которые родились при первом знакомстве с территорией, подтверждаются, развиваются, накапливается больший материал, который позволяет реконструировать историю островов и предсказывать, что будет происходить в ближайшем будущем", - отмечает Лащинский.

Лащинский также сказал, что в этом сезоне он закончил сбор материала для создания подробной карты растительности острова Самойловский. "Я считаю, что завершил полностью полевой этап исследований. Теперь остаются только лабораторные работы по созданию собственной карты. Она будет востребована - ученые из России и Европы очень ей интересуются", - сказал он.

Станция для швейцарских студентов

Станция "Остров Самойловский" выполняет и образовательные функции. Уже несколько лет на базе станции проходит полевая практика студентов Новосибирского государственного университета (НГУ).

В этом году, рассказал ТАСС сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН, преподаватель НГУ Андрей Картозия, на станции впервые побывали студенты из швейцарской Лозанны, которые также прошли на острове полевую практику.

"Мы впервые провели практику для швейцарских студентов из Федеральной политехнической школы Лозанны - ряд полевых маршрутов и лекции по общей геологии. Особенно это значимо для Новосибирского госуниверситета (НГУ). Сейчас мы работаем над проектом договора с Лозаннским политехом и планируем выходить на сотрудничество между нашими университетами", - сказал ТАСС Картозия.