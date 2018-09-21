Научная экспедиция по изучению парниковых газов в Арктике стартует из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые, изучающие арктический шельф как источник парниковых газов, отправляются в пятницу из Архангельска на судне "Академик Мстислав Келдыш" в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Об этом сообщил ТАСС участник экспедиции, профессор Томского политехнического университета (ТПУ) Игорь Семилетов.
"Экспедиция продлится 35 дней, стартуем сегодня (в пятницу). Впервые на шельфе морей Восточной Арктики - самом широком и мелководном шельфе мирового океана - будут проведены исследования с помощью управляемых подводных аппаратов, снабженных манипуляторами, а также будет выполнена постановка донных сейсмических станций", - отметил он.
По его словам, в рамках экспедиции планируется реализовать многослойный подход к изучению загадок морей Восточной Арктики, в том числе будет выполнен комплекс совместных метеорологических и спутниковых наблюдений. Это позволит изучить процессы миграции пузырькового метана от поверхности осадков в атмосферу и георисков, связанных с изменением состояния подводной мерзлоты.
"В настоящее время наш объединенный коллектив ученых из академических институтов и университетов РФ является лидером в области исследования характерных особенностей цикла углерода в арктических системах суша-море-атмосфера. Это сегодня особенно актуально [в связи] с возрастающей антропогенной нагрузкой по трассе Северного морского пути", - уточнил Семилетов.
Экспедиция на судне "Академик Мстислав Келдыш" организована Тихоокеанским океанологическим институтом имени Виктора Ильичева, Институтом океанологии имени Петра Ширшова и ТПУ.
Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило на два года мегагрант на исследование деградации подводной мерзлоты в Арктике, в результате чего увеличиваются выбросы парниковых газов. В результате анализа этих процессов ученые планируют научиться прогнозировать изменения климата Земли.