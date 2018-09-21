Археологи обнаружили в Азове произведенный в Крыму средневековый винный кувшин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Археологическая экспедиция, которая ведет раскопки на территории древнего Азака (современный город Азов Ростовской области), обнаружила произведенный в Крыму средневековый кувшин для вина с необычным орнаментом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

"При исследовании хозяйственной ямы, находившейся в XIV веке рядом с улицей, археологи обнаружили несколько столовых сосудов - три кувшина и чашу. Подобной формы кувшины можно увидеть и в настоящее время в средиземноморских ресторанах - они служат для подачи вина к столу. Все три кувшина изготовлены в средневековом Азаке. Также на этом раскопе был найден целый винный кувшин, произведенный в Юго-Восточном Крыму", - говорится в сообщении.

По данным музея, кувшин уникален своим орнаментом в виде вертикальных полос марганцевого цвета. "Подобная техника орнаментации крайне редко использовалась местными гончарами и никогда ранее не встречена на кувшинах", - добавили в пресс-службе.

Скопление сосудов было найдено в выгребной яме, в непосредственной близости от большого купеческого дома. В этой же яме найдены и фрагменты стеклянных стаканов. "В целом, со всего раскопа, археологи подняли сотни стеклянных стаканов. Возможно, что археологами Азовского музея-заповедника на этом раскопе исследовался винный погребок, где средневековый горожанин мог пропустить по стаканчику", - уточняется в сообщении.

Как отмечает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, средневековый Азак был "одним из крупнейших торговых центров тогдашнего цивилизованного мира". По его словам, Азак известен в наши дни только благодаря раскопкам - не сохранилось ни средневековых карт, ни хроник, которые бы описывали город. Археолог напомнил, что "Азов - это самый крупный памятник археологии на территории Ростовской области". Азак занимает примерно половину современного Азова.