NASA засняло редкие светящиеся серебристые облака

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Серебристые облака, известные также как мезосферные или ночные светящиеся, представляют собой достаточно редкое атмосферное явление. С поверхности Земли их можно увидеть лишь ночью сразу после захода солнца или во время полного солнечного затмения, да и то только летом и вблизи полярных широт. Специалистам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось сделать снимки этих уникальных облаков с помощью воздушного шара с установленными на нем камерами высокого разрешения. Отчет об исследовании был опубликован в четверг на сайте ведомства.

Воздушный шар был запущен из космического центра Эсрейндж в Швеции и, пролетев над Арктикой, приземлился в западной части Нунавута в Канаде. За время полета камеры сделали около 6 млн снимков в высоком разрешении общим объемом в 120 терабайт. Теперь специалистам NASA предстоит изучить эти фотографии. Они надеются, что исследование поможет лучше понять природу турбулентности в атмосфере и усовершенствовать методы составления прогнозов погоды.

Кроме того, известно, что мезосферные облака образуются не только на нашей планете, но и на Марсе - тоже в районе полюсов. Так что исследование поможет лучше понять процессы, происходящие в атмосфере не только нашей, но и других планет.

Серебристые облака образуются в мезосфере на высоте около 80 км над полюсами Земли. Они состоят в основном из водяного льда и крошечных фрагментов метеоритов, сгоревших в верхних слоях атмосферы планеты. Эти облака заметно подвержены воздействию так называемых атмосферных гравитационных волн - именно этим, а не своей красотой, они и привлекли ученых. Тем не мене часть снимков была размещена на сайте NASA, и теперь ими могут полюбоваться все желающие.