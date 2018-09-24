Российские и японские ученые создают нейросеть для предсказания оползней и наводнений

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Токийского столичного университета создают программное обеспечение, которое позволит прогнозировать природные катаклизмы, такие как оползни и наводнения, и предотвращать их. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ТГУ.

"Исследователи ТГУ совместно с коллегами из Токийского столичного университета работают над созданием нового цифрового инструмента для прогнозирования природных опасностей, обусловленных климатическими факторами. Программный продукт позволит предсказывать такие явления, как оползни, разрушение берегов, подтопление населенных пунктов. Полученные результаты можно будет использовать для осуществления плановых предупредительных работ и проведения оперативных мероприятий в случае возникновения ЧС. В полной мере программный комплекс заработает в конце 2019 года", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что в Японии из-за землетрясений и проливных дождей в горах под угрозой оказываются целые населенные пункты, гибнут люди. В Сибири подмыв берегов и оползни приводят к обрушению десятков домов. К примеру, в городе Колпашево Томской области за последние годы береговая линия, которую подмывает Обь, отодвинулась вглубь на десятки метров.

"Совместный программный комплекс - это своеобразная нейронная сеть. Ее возможности не просто высоки, они постоянно увеличиваются по мере накопления информации. Мы планируем использовать этот продукт вместе с нашим геопорталом, который был разработан в интересах администрации Томской области и используется региональными службами экстренного реагирования для предупреждения ЧС в опасные периоды, например, во время весеннего половодья", - процитировали в пресс-службе слова сотрудника ТГУ Владимира Хромых.

По мнению ученого, применение двух цифровых продуктов позволит расширить их возможности и получить синергетический эффект. В качестве основы модели для предсказания природных катаклизмов ученые-географы планируют использовать геопортал и японскую технологию под названием "Дерево решений", разработанную для предсказания оползневых явлений.

Ранее сообщалось, что МЧС получит доступ к геопорталу, созданному учеными Томского государственного университета. На информационном ресурсе представлен реальный рельеф, жилые дома и строения, фиксируются данные о людях, попавших в зону подтопления, в том числе о количестве детей. В системе хранения данных суперкомпьютера ТГУ "СКИФ ", на базе которого размещен геопортал, выделено 40 терабайт памяти.