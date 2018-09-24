Площадки для ученых и туристов планируют создать в обнаруженной летом пещере в Крыму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Зоны для проведения исследований и организации экскурсий планируется создать в карстовой пещере в районе строительства федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин.

Пещеру нашли летом 2018 года при проведении работ по строительству автотрассы "Таврида". По данным РГО, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад. Она превосходит по размерам все известные пещеры Внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. В ней обнаружили останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

"Мы обсудили в Институте спелеологии и карстоведения при Крымском федеральном университете научные аспекты создаваемого при пещере Таврида научного спелеологического стационара. На данный момент основные начальные исследования проведены, первичные материалы собраны, составлен точный план пещеры. По собранным материалам уже можно оценить так называемое фоновое состояние объекта, потом планируется выделить в пещере различные зоны и отслеживать микроклиматические и другие изменения в них. Будет экскурсионная зона, заповедная зона и промежуточная, куда будет открыт доступ только сотрудникам стационара и ученым", - сказал Цурихин.

Он добавил, что специалисты также обсудили вопрос создания экскурсионной тропы. "Мы говорили о том, каким должен быть маршрут, о необходимости сделать другой вход в пещеру. Надо использовать современные цифровые и 3D-технологии, с помощью которых можно показать, например, как шла эволюция предков слонов - мастодонтов, мамонтов, или как менялся ландшафт этой местности за период, когда в пещере накапливались кости. Такие экскурсии будут очень познавательными и для студентов географических факультетов, и для школьников", - пояснил Цурихин.

Ранее сообщалось, что специалисты собрали около 500 килограммов грунта из пещеры, который содержит мелкие кости животных. Материал был направлен для исследований в Екатеринбург, где расположена лаборатория палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, сотрудники которой имеют многолетний опыт работы в изучении более 3 тыс. пещер в разных странах мира.