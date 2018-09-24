Ученые ТюмГУ выяснили основные подходы к образованию взрослых в разных странах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Основными подходами к образованию взрослых людей в разных странах являются перемещение образовательного процесса на рабочие места и сведение роли преподавателя к наставничеству, выяснили ученые из Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"Исследователи Института психологии и педагогики ТюмГУ проанализировали международные системы организации образования взрослых и выделили единые позиции. В настоящее время взрослый обучающийся должен занимать ведущую роль в процессе обучения, а педагогу достается роль наставника, который контролирует образовательный процесс для раскрытия личностного и профессионального потенциала учащихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательный процесс для взрослых в настоящее время должен быть выстроен с учетом преемственности между образовательным и профессиональным звеном. Процесс обучения перемещается на базу самих предприятий или специальные тренировочные площадки.

По словам заведующей кафедрой общей и социальной педагогики ТюмГУ Ирины Емельяновой, одной из основных возможностей включения взрослых в образовательный процесс становится система дополнительного профессионального образования.

"Дополнительное профессиональное образование взрослых является грамотной ступенью к включению взрослого в непрерывное образование на всю жизнь. Это, в свою очередь, приведет к позитивным последствиям как для самого обучающегося, его работодателя, так и для государства в целом", - пояснила Емельянова.

Ранее в России была принята Концепция развития непрерывного образования взрослых до 2025 года. Согласно ее положениям, в стране должна быть создана система дополнительного профессионального образования. Основные принципы работы которой - непрерывность повышения квалификации, привлечение к обучению ведущих специалистов отрасли, использование различных методов обучения и ряд других.