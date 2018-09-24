Эксперт: способность управлять эмоциями стала обязательным требованием работодателей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Одним из обязательных требований к сотрудникам почти всех специальностей стала способность контролировать эмоции, что повышает психологическую нагрузку на работников. Такое мнение выразила в понедельник ТАСС доцент кафедры трудового права и предпринимательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Оксана Курсова.

"Сервисный характер экономики, клиенториентированность предъявляют особые требования не только к формам организации трудовых процессов, но и к формированию внутреннего эмоционального пространства работника. Существенным фактором профессиональной пригодности работника становится умение управлять своими эмоциями", - сказала Курсова.

По ее словам, сейчас работодатели пытаются стандартизировать набор эмоций при оказании услуг клиентам. Например, от стюардесс требуется демонстрация терпимости и доброжелательности в любой ситуации при общении с пассажирами. Аналогичные требования закладываются в стандарты корпоративного поведения.

Эксперт считает, что необходимо выработать новый подход к характеристикам трудовых обязанностей и создать механизмы защиты эмоциональной сферы, частной жизни и трудовой репутации сотрудников. "Сфера труда беспрецедентно расширяется, включая в свою орбиту всю жизнь человека. Как следствие - эмоциональная нагрузка на работника многократно возрастает, что требует от него существенных эмоциональных затрат. Потому меняется и специфика профессиональных рисков", - отметила Курсова.

По ее словам, эта проблема в последние годы получила пристальное внимание в странах Европы.