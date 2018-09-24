Алферов считает нужным прописать в нацпроекте "Наука" существенный рост зарплат ученых

"Сложное у меня отношение [к документам по нацпроекту], я оцениваю их положительно, поскольку делается национальный проект "Наука", это то, что стране совершенно необходимо, и вместе с тем я вижу там целый ряд решений, которые снижают ценность этого проекта. С моей точки зрения, там упущено, прежде всего, то, что зарплата должна быть высокая научным сотрудникам и тем, кто ведет в лаборатории работы, нельзя все это переносить на гранты", - сказал Алферов в беседе с корреспондентом ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Российский физик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов положительно оценил создание паспорта национального проекта "Наука". При этом он отметил, что в документе необходимо прописать ряд важных, по его мнению, вопросов, в частности, предусмотреть рост зарплат ученых.

По словам Нобелевского лауреата, нередки случаи, когда научные группы, получавшие финансирование по грантам, полностью используют средства на премии, не вкладываясь в оборудование и собственно в проведение исследования. Именно поэтому, считает ученый, необходимо в целом поднять уровень зарплат в науке, чтобы дополнительное финансирование шло на оснащение институтов и лабораторий новейшей техникой и проведение важных экспериментов.

Также физик считает, что не стоит ориентировать науку исключительно на зарабатывание рейтинга в индексах цитирования и научных публикаций. Алферов настаивает, что науке сегодня не хватает координации в определении первостепенных задач развития тех или иных областей знания.

"Мы должны смотреть, как решаются проблемы, сегодня борьба идет не за решение научных проблем, а за получение финансирования, нужно чтобы понимали какие проблемы нужно решать для развития общества, всего человечества и, в первую очередь, нашей страны, выдвигали их и на это давали средства", - сказал Алферов.