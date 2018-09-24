Алферов намерен добиваться создания петербургского отделения Академии наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Российский физик, лауреат Нобелевской премии и депутат Государственной думы Жорес Алферов намерен вести работу по созданию в Санкт-Петербурге собственного отделения Российской Академии наук. Как рассказал ученый в интервью ТАСС, он считает это необходимым для развития и координации работы научных институций в городе на Неве.

"Питерская наука очень важна и важно ее координировать, успешно использовать. Наилучший вариант для этого по уставу создание Санкт-Петербургского отделения академии наук. К сожалению, хотя было все подготовлено на общем собрании, когда мы выбирали президента Академии наук это отложили для рассмотрения президентом [РАН после его избрания]. До сих пор вопрос не решен, и я лично считаю, что создание Санкт-Петербургского отделения Академии наук важно и для города и для развития науки, я буду продолжать поддерживать и поднимать этот вопрос", - сказал Алферов.

Алферов подчеркнул, что сам он не собирается возглавлять отделение, если оно будет создано. По его словам, в городе есть целый ряд ученых гуманитариев и естественнонаучников, которые могли бы занять этот пост. "В целом чрезвычайно важен научный лидер и для Петербургского отделения Академии наук мы имеем несколько возможных будущих научных лидеров", - сказал Алферов.

Международное сотрудничество

Говоря о том, какие направления международного сотрудничества особенно важны для российских ученых в области нано- и микроэлектроники Алферов подчеркнул необходимость систематически развивать сотрудничество с белорусскими коллегами.

"Я лично вижу необходимость нашего сотрудничества с белорусами в области микроэлектроники и наноэлектроники, ну и вообще в области физики. У нас чисто психологически возникает отношение, что это чужая страна, но Белоруссия не чужая страна, это союзное государство и мы должны это использовать, безусловно", - сказал Алферов.

В частности, физик напомнил, что ранее ученые и инженеры из РСФСР и Белоруссии сотрудничали в плане создания приборов для переноса изображения большой интегральной схемы на кремниевые пластины.

"Эти приборы делали три страны в мире - США, Голландия и Советский Союз. Сейчас белорусское предприятие, занимавшееся этим, с трудом выдержало эти испытания временем благодаря сотрудничеству с Китаем, сегодня мы должны активно с ними сотрудничать", - подчеркнул физик.