Росатом произвел партию изотопа для уникального научного эксперимента в Баксанском ущелье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Росатом произвел партию изотопа хром-50 для проведения уникального международного научного эксперимента Baksan Experiment on Sterile Transitions (BEST) в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы - так называемого "стерильного" нейтрино, сообщает пресс-служба Топливной компании ТВЭЛ (входит в Росатом).

Нейтрино - одна их элементарных частиц, ее крайне сложно зарегистрировать, поскольку она практически не взаимодействует с веществом. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после Большого Взрыва.

"АО "ПО "Электрохимический завод" (ЭХЗ, входит в ТВЭЛ) передало партию наработанного изотопа хром-50 заказчику - Институту ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). Этот материал нужен специалистам ИЯИ РАН для подготовки нового масштабного международного научного эксперимента в области нейтринной физики", - говорится в сообщении.

Эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино - "стерильных" (кроме электронных, тау- и мюонных).

ИЯИ РАН координирует реализацию проекта BEST, коллаборация которого насчитывает 26 исследователей, представляющих 15 научных организаций России, Германии, США, Канады и Японии, а ведущая роль принадлежит российскому ИЯИ РАН.

"В качестве необходимого для эксперимента BEST искусственного источника электронных нейтрино выступят диски из радиоактивного изотопа хром-51. Он может быть получен путем облучения стабильного изотопа хром-50. Однако, в хроме природного изотопного состава хрома-50 всего около 4%, а для создания искусственного высокоинтенсивного источника нейтрино необходим хром с обогащением по изотопу хром-50 не менее 97% и с высокой химической чистотой", - говорится в сообщении.

Производство изотопа

В ТВЭЛ отмечают, что принципиальная возможность обогащения хрома по изотопу хром-50 на каскадах изотопного производства ЭХЗ обсуждалась сотрудниками ИЯИ РАН и специалистами предприятия с 2011 года, практическая реализация началась в феврале 2018 года.

"Персонал предприятия блестяще справился с поставленной задачей, обеспечив требуемую химическую чистоту и концентрацию целевого изотопа 98%, что гарантированно обеспечит будущему источнику нейтрино высокую мощность потока частиц", - отмечают в ТВЭЛ.

О BEST

Эксперимент BEST пройдет на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории (Баксанское ущелье, Северный Кавказ), созданной еще в советские времена специально для изучения нейтрино.

Ожидается, что новый искусственный источник нейтрино на основе радиоактивного изотопа хром-51 активностью в три мегакюри будет готов к середине 2019 года, а результаты эксперимента BEST будут опубликованы в 2020 году.

Об ЭХЗ и ТВЭЛ

АО "ПО "Электрохимический завод" производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.

АО "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно- исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС.

АО "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.