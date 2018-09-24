Палеонтологи обнаружили под Кировом скелеты рептилий, живших около 260 млн лет назад

КИРОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Редкие находки - остатки малоизученных мелких животных пермского периода, живших около 260 млн лет назад - обнаружили сотрудники Вятского палеонтологического музея за сезон 2018 года на Котельничском местонахождении парейазавров в Кировской области. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Леонид Кавардаков, подводя итоги сезона.

Скелеты древних животных пермского периода находят на правом берегу реки Вятки под городом Котельнич с 1933 года, когда гидрогеолог Сергей Каштанов впервые обнаружил здесь останки древнего ящера парейазавра (по образу жизни напоминали современных бегемотов - большую часть времени проводили на суше, питались, предположительно, водорослями). Команда кировских палеонтологов обнаружила более 20 новых видов древних животных.

"Сезон 2018 года практически завершен, нам удалось обнаружить сразу две находки развала костей мелких рептилий, возможно, растительноядных суминий, эмеролетера, хищной рептилии горгонопса или тероцефала. Находки достаточно уникальны, так как остатков скелетов мелких животных до сих пор найдено не много, тем более в таком количестве. Остатки каких конкретно животных найдены, предстоит разобраться ученым", - сказал ТАСС Леонид Кавардаков.

По его словам, всего в этом сезоне удалось обнаружить шесть находок, в том числе скелет парейазавра и два развала костей парейазавров. В прошлом году дождливая погода не позволила сделать ни одной находки.

Котельничское местонахождение парейазавров - одно из крупнейших в мире местонахождений парейазавров, животных пермского периода находят также на плато Карру в Южной Африке. Ученые предполагают, что около 250 млн лет назад Соколья гора под Котельничем была частью древней реки, у берегов которой жили растительноядные и хищные рептилии: горгонопсы, суминии, дицинодонты, парейазавры, эмеролетеры, тероцефалы и другие животные, скелеты которых сейчас хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея.

В апреле 2018 года палеонтолог Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины (город Роли, США) описал два новых вида хищных "протомлекопитающих" (ранних родственников млекопитающих), найденных под Котельничем в 2015-2016 годах. В научную литературу новые виды вошли как "ночница" (Nochnitsa geminidens) и "горынычус" (Gorynychus masyutinae).