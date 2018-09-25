Археологи обнаружили кладбище XIII века во время реконструкции стадиона в центре Твери

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Археологи во время работ на территории стадиона "Химик" в центре Твери обнаружили около 60 захоронений, часть из них датируется XIII веком. Специалисты предполагают, что на этом месте находилась церковь и кладбище, о которых не упоминается в летописях, сообщил ТАСС научный сотрудник Института археологии РАН, руководитель экспедиции в Твери Александр Хохлов.

"Здесь обнаружена абсолютно типичная для большинства приходских кладбищ картина - индивидуальные захоронения. Гробы без железных гвоздей, то есть они сделаны на пазах, фиксировались как конструктор. Это было распространено на территории Древней Руси, наиболее ранние погребения на этом месте, вероятно, совершались уже с XIII века", - сказал Хохлов.

По словам руководителя экспедиции, всего обнаружено около 60 могил приходского кладбища. "Вероятно, на этом месте или неподалеку располагался неизвестный до этого храм. На этом месте нельзя проводить никакие земляные строительные работы, поскольку по федеральному закону жестко регламентировано, что на территории археологического наследия работы могут проводиться только после проведения спасательных археологических мероприятий - раскопок и наблюдений", - пояснил ученый.

Всего во время экспедиции обнаружено более 100 предметов. Например, стеклянные браслеты XII века или свинцовая печать архиепископа Великого Новгорода Василия Калики, датированная первой половиной XIV века. "Археологические работы должны быть завершены 1 ноября. Коллекция находок будет передана в Тверской государственный объединенный музей, а человеческие останки из древнего захоронения будут преданы земле", - резюмировал археолог.

Стадион "Химик" в Твери был построен в 1920 году на месте на берегу Волги, где располагалась часть сгоревшего Тверского кремля. Масштабная реконструкция началась летом этого года, на работы запланировано выделить 100 млн рублей.