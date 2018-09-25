Минобрнауки пообещало внести в Госдуму новый закон о науке в 2019 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) намерено внести на рассмотрение Госдумы новый закон о науке в 2019 году. Об этом сообщила во вторник статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич.

Во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке прошло обсуждение основных направлений организации законопроектной и нормативной работы Минобрнауки и Минпросвещения.

"В настоящее время мы формируем "дорожную карту" по разработке законопроекта о науке. Точно в 2019 году внесем законопроект в Госдуму... конечно, планируем его дорабатывать с учетом мнения комитета [Госдумы по образованию и науке] и Академией наук [Российской академией наук]", - сказала Лукашевич.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта, работа над которым началась в 2014 году, являлось Министерство образования и науки РФ, а после утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования.