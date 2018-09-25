Ученые СПбГУ создают из производных гельминтов лекарство от аутоиммунных заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета на основе производных гельминтов разрабатывают лекарство, помогающее бороться с аутоиммунными заболеваниями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза по итогам Академии по аутоиммунитету (SPBAA-2018), где обучение прошли более 200 действующих ученых, преподавателей и врачей-клиницистов, а также более 400 студентов, аспирантов и клинических ординаторов из различных вузов России и 10 зарубежных стран.
"Сейчас создается молекула, основанная на производных гельминтов-глистов. Гельминты живут в нашем теле и не хотят его убивать, одновременно они воюют с иммунной системой, но не уничтожая, а регулируя ее. Увидев это свойство, мы <...> смогли выделить продукты гельминтов, которые в будущем позволят создать лекарство, модулирующее иммунную систему и помогающее бороться с аутоиммунными заболеваниями", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, основателя и руководителя Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича, профессора Иегуду Шенфельда.
По мнению исследователей, препарат поможет победить более 80 заболеваний, включая системную красную волчанку, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Они затрагивают здоровье около 20% населения планеты, потому что механизм их возникновения аналогичен.
Коллектив ученых СПбГУ под руководством израильского врача, профессора Иегуды Шенфельда в 2016 году выиграл мегагрант правительства РФ, который спустя год позволил открыть в университете лабораторию мозаики аутоиммунитета. В настоящее время здесь проводятся исследования в трех направлениях: в области изучения рассеянного склероза, аутоиммунных болезней щитовидной железы и саркоидоза.