Первая в РФ программа подготовки специалистов по фторопласту запущена в Кирове

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первая в России образовательная программа подготовки специалистов по работе с наноструктурированными покрытиями на основе фторопластов, которые применяются в машиностроении, транспорте, медицине, атомной промышленности и других отраслях, запущена на базе Института химии и экологии Вятского государственного университета (ВятГУ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба поддержавшего разработку программы Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано".

Потребление фторопласта стабильно растет в мире, что объясняется уникальными свойствами материала. Например, высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред и термо- и морозостойкость делают его незаменимым в качестве защитных покрытий в химической аппаратуре и в атомной промышленности. Малый коэффициент трения важен в машиностроении, транспорте, биологическая инертность востребована в бытовых изделиях и медицине, где из него изготавливают, например, сердечные клапаны и искусственные сосуды. Однако в России эта отрасль практически не развивается из-за отсутствия квалифицированных кадров.

"Институт химии и экологии Вятского государственного университета (ВятГУ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано" разработал образовательную программу повышения квалификации специалистов по работе с наноструктурированными покрытиями на основе фторопластов. Разработчики надеются, что программа станет первым шагом к созданию в регионе научно и технологически емкого "фторопластового кластера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалистов по фторполимерам не готовит ни одна образовательная организация России. К разработке программы ВятГУ были привлечены лучшие эксперты Кировской области, других регионов, изучен мировой опыт во французском Институте Шарля Герхарда и японском Университете Хиросаки. Рассчитан образовательный курс на инженеров-технологов.

Первая группа из 25 специалистов производственно-коммерческого предприятия "МИТО" уже приступила к обучению, отмечают в ФИОП. Потребность "МИТО" в новых кадрах возникла в связи с планом расширения производства и освоением новых технологий нанесения фторопластовых покрытий. Директор и главный конструктор "МИТО" Игорь Лозовский отметил, что освоение новых технологий примерно на треть увеличит объем производства компании.

"В Кирово-Чепецке действует около десятка предприятий, работающих с фторопластами. Все они говорят о высокой потребности в квалифицированных кадрах, поэтому можно уверенно сказать, что по крайней мере локально программа будет востребована", - сказал директор Института химии и экологии Сергей Фомин, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что в дальнейшем программа может быть реализована в одном из вузов Пермского края, который также заинтересован в развитии производства фторполимеров.