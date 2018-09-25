Ученые из Петербурга нашли способ усилить эффективность антибиотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали естественный пептидный комплекс, позволяющий усилить действие антибиотиков, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Речь идет о пептидном комплексе FLIP7 личинки мухи, который воздействует на возбудителей инфекционных заболеваний человека. "Результаты исследований показали, что FLIP7 в значительной степени усиливает действие антибиотиков", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе СПбГУ, с тех пор как антибиотики стали широко применяться, многие бактерии выработали устойчивость к большинству существующих препаратов. Одна из форм бактериальной защиты - способность микроорганизмов переходить в состояние биопленки (сообщества покоящихся клеток, пробить которое традиционные антибиотики не могут).

В отличие от привычных антибиотиков, естественные комплексы, подобные FLIP7, могут разрушать такие биопленки. "Мы рассматриваем пептидный комплекс не только и не столько как самостоятельный новый антибиотик, а как синергист, повышающий эффективность синтетических веществ. Такой подход позволит сделать новый препарат доступным по цене и уменьшить вероятность возникновения побочных эффектов от применения "классических" антибиотиков за счет снижения их эффективной концентрации", - объясняет научный сотрудник кафедры энтомологии СПбГУ Андрей Яковлев.

Отмечается, что пептиды - это сложные молекулы, которые в неограниченных количествах синтезировать проблематично. Существующий прототип технологии позволяет получать новый препарат десятками тысяч упаковок в год, но этого явно недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. В настоящее время исследователи СПбГУ, занимающиеся изучением иммунной системы мясных мух, совершенствуют технологию промышленного получения комплекса антимикробных пептидов.