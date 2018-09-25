Компания "Сколково" испытала комплекс диагностики линий электропередачи в Дубае

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Лаборатория будущего", резидент IT-кластера Фонда "Сколково", провела предварительные испытания комплекса для диагностики и технического обслуживания воздушных линий электропередачи в государственной компании Объединенных Арабских Эмиратов Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Об этом во вторник сообщает пресс-служба фонда.

"Компания "Лаборатория будущего", резидент ИТ кластера Фонда "Сколково", провела серию предварительных испытаний комплекса "Канатоход" в государственной компании Объединенных Арабских Эмиратов Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). На одном из объектов DEWA разработчики из "Лаборатории" продемонстрировали базовую технологию и программное обеспечение комплекса для диагностики и технического обслуживания воздушных линий электропередачи", - говорится в сообщении.

Роботизированный комплекс для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход" представляет собой квадрокоптер, на котором установлена диагностическая платформа с видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием, необходимым для диагностики сетей. Для управления процессом разработчики также создали мобильное приложение.

"Несмотря на то, что до полного завершения разработки еще далеко, реальная демонстрация новых российских технологий на объектах зарубежных энергокомпаний - лучшее подтверждение преимуществ проекта "Канатоход" в сравнении с существующими мировыми практиками, и уникальная возможность скорейшего выхода отечественных технологий на мировой рынок", - сказал руководитель "Лаборатории будущего" Александр Лемех, слова которого приводятся в сообщении.

"Лаборатория будущего" и DEWA подписали договор о сотрудничестве в июле. Предварительная договоренность между компаниями была достигнута по итогам выставки Middle East Electricity в Дубае, которая прошла в марте. Кроме Арабских Эмиратов российской разработкой тогда заинтересовались компании из двух десятков стран, в том числе Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Эфиопии, Латинской Америки.

"Канатоход" - один из фокусных проектов Фонда "Сколково". Два года назад "Лаборатория будущего" получила грант на его разработку и сейчас мы видим реальные результаты. При этом они интересны не только для российского, но и для международного рынка, а пилотный проект с одной из ведущих электросетевых компаний ОАЭ это подтверждает", - отметил руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" IT-кластера Фонда "Сколково Павел Кривозубов.