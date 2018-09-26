Проект постановления кабмина о научно-образовательных центрах подготовят до конца года

ГАВАНА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Проект постановления правительства о научно-образовательных центрах (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта "Наука", будет готов до конца этого года. Об этом сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
"Думаю, что до нового года мы будем готовы показать проект постановления правительства на эту тему и объявить отбор НОЦ. Двигаться нужно быстро: уже в следующем году мы должны будем отобрать пять таких центров и они должны будут начать работать", - сказал Трубников в беседе с ТАСС. Во вторник он принял участие в проходившем в Гаване заседании российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среды.
Согласно майскому указу президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в РФ должно быть создано не менее 15 НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.
"Сейчас мы пытаемся вместе с общественностью и экспертами сформулировать критерии к этим научно-образовательным центрам, правила их отбора, организации деятельности", - отметил первый замглавы Минобрнауки.
По его словам, НОЦ будут представлять собой объединения из нескольких организаций, предположительно, на базе университетов. "НОЦ будут формироваться вокруг одной или нескольких тематик. Все их участники будут нацелены на совместную реализацию задач в рамках этих тематик, которые должны соответствовать приоритетным направлениям стратегии научно-технологического развития", - указал Трубников.