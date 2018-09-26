Ученые из Владивостока разработали сверхпрочный бетон для взлетно-посадочных полос

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали долговечный и устойчивый к износу бетон для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов. Как сообщает в среду пресс-служба вуза, новый материал позволит сделать аэродромы более надежными и безопасными.

"Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали специальный состав бетона для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов. Новый композит прочнее известных составов на 46%, обладает улучшенной статической прочностью на сжатие и высокой ударной выносливостью <...> Уникальность разработки подтверждена патентом", - говорится в сообщении.

Бетон для аэродромов должен быть более высокого качества, чем обычный строительный материал, чтобы выдерживать повышенное давление шасси взлетающих и приземляющихся самолетов. Технологию изготовления именно такого материала разработали специалисты ДВФУ. Технология позволяет применять новый материал для бетонирования в том числе при отрицательных температурах воздуха. Кроме того, технологические особенности делают производство такого бетона более экономичным и экологически безопасным.

Научная школа по разработке композитов для специальных сооружений создана в Учебном военном центре ДВФУ. Результатами работы исследователей уже стали сверхпрочный материал для строительства сооружений спецназначения, фибробетон с волокнами в качестве армирующего материала и другие новые бетоны различного состава для защитных и гидротехнических сооружений, а также строительства в условиях Арктики.