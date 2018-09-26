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Московские археологи за шесть лет обнаружили около 30 тыс. артефактов

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, одной из наиболее интересных находок 2018 года стала фигурка, напоминающая образ Деда Мороза

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московские археологи за последние шесть лет работы обнаружили около 30 тыс. артефактов, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Порядка 30 тыс. находок <...> за последние шесть лет. <...> Каждая находка интересна для нас и ценна, каждая принадлежит обработке и передаче в музейные фонды", - сказал Емельянов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам археологического сезона 2018 года.

По его словам, особенностью этого сезона стали находки игрушек разных эпох - от игральной "бабки" XVI века до игрушечного фарфорового сервиза начала XX века. "Археологический сезон 2018 года позволяет нам сегодня сформировать коллекцию, проследить развитие игрушки нашего города, нашей страны", - сказал Емельянов.

"Любимой" находкой 2018 года Емельянов назвал фигурку, напоминающую образ Деда Мороза, которую, по словам главы департамента, археологи "сухо называют фигурой мужчины в армяке с бородой и мешком". "Но мы с вами понимаем, что прообраз Деда Мороза формируется как раз в середине XIX века, и мне бы очень хотелось считать, что это первая фигурка Деда Мороза, обнаруженная в Москве за последние шесть лет", - отметил Емельянов.

Он добавил, что окончательное решение будет принято, когда археологи передадут фигурку в музейный фонд. "Там уже будет ясно - это одна из первых фигур Деда Мороза или же мужчина в армяке с бородой и мешком", - отметил Емельянов.

Кроме того, среди находок 2018 года - две монеты с загнутым остро заточенным краем из криминального мира, монеты разного номинала, "Перстень Лазарянов", свинцовые пули, мундирные пуговицы и другие. По данным пресс-службы департамента, исследования завершены на 463 объектах, продолжаются на 53 объектах и запланированы еще почти на 100 площадках.

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