Московские археологи за шесть лет обнаружили около 30 тыс. артефактов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московские археологи за последние шесть лет работы обнаружили около 30 тыс. артефактов, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Порядка 30 тыс. находок <...> за последние шесть лет. <...> Каждая находка интересна для нас и ценна, каждая принадлежит обработке и передаче в музейные фонды", - сказал Емельянов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам археологического сезона 2018 года.

По его словам, особенностью этого сезона стали находки игрушек разных эпох - от игральной "бабки" XVI века до игрушечного фарфорового сервиза начала XX века. "Археологический сезон 2018 года позволяет нам сегодня сформировать коллекцию, проследить развитие игрушки нашего города, нашей страны", - сказал Емельянов.

"Любимой" находкой 2018 года Емельянов назвал фигурку, напоминающую образ Деда Мороза, которую, по словам главы департамента, археологи "сухо называют фигурой мужчины в армяке с бородой и мешком". "Но мы с вами понимаем, что прообраз Деда Мороза формируется как раз в середине XIX века, и мне бы очень хотелось считать, что это первая фигурка Деда Мороза, обнаруженная в Москве за последние шесть лет", - отметил Емельянов.

Он добавил, что окончательное решение будет принято, когда археологи передадут фигурку в музейный фонд. "Там уже будет ясно - это одна из первых фигур Деда Мороза или же мужчина в армяке с бородой и мешком", - отметил Емельянов.

Кроме того, среди находок 2018 года - две монеты с загнутым остро заточенным краем из криминального мира, монеты разного номинала, "Перстень Лазарянов", свинцовые пули, мундирные пуговицы и другие. По данным пресс-службы департамента, исследования завершены на 463 объектах, продолжаются на 53 объектах и запланированы еще почти на 100 площадках.