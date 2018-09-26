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Глава РАН назвал три важнейшие задачи Академии

Александр Сергеев отметил, что приоритетными задачами являются разработка нового закона, развитие института научных советов и снижение бюрократической нагрузки ученых

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Разработка нового закона о Российской академии наук (РАН), развитие института научных советов и снижение бюрократической нагрузки на ученых являются важнейшими задачами РАН, заявил в интервью ТАСС президент Академии Александр Сергеев.

Российская академия наук год назад, 26 сентября 2017 года избрала своего нового президента - академика Александра Сергеева.

"Мы, на мой взгляд, действительно опаздываем в направлении, которое мы назвали "советизацией" Академии наук. Научные академические советы должны быть активными, и они должны быть видимыми и на политическом, и на общественном уровне у нас в стране. Ну вот это пока не удалось, но, я считаю, что это очень важная наша задача - возвращать научные советы из других площадок на площадку Академии наук", - сказал он.

По его словам, во многих действующих на данный момент экспертных советах различных министерств и ведомств, "участвуют представители Российской академии наук, но как дискретные фигуры".

"Хотя, по существу, мы должны организовывать дело так, что именно Академия наук в целом берется за эти научные советы, приглашает в них не только академических людей, и является основной площадкой, где эти советы работают",- пояснил он.

Снижение бюрократической нагрузки

Сергеев отметил, что за прошедший год "не удалось существенно снизить бюрократическое давление на деятельность Академии".

"Это остается важной задачей на будущее. Хотелось бы увидеть в национальном проекте "Наука" комплекс мероприятий по дебюрократизации. Мы же видим, как ученые и институты не в состоянии выдать тот объем отчетной информации, что у них запрашивают разные структуры",- сказал он.

Новый закон о РАН

Наиболее существенной целью будущего руководитель Академии назвал разработку нового закона о Российской академии наук.

"Наша задача - сформулировать специальный закон об Академии, - такой же, какой сейчас регламентирует действия, скажем, МГУ, НИЦ "Курчатовский институт" и так далее. То есть законодательный документ, в котором мы могли бы прописать то, как академическое сообщество представляет деятельность Академии",- отметил он.

По словам Сергеева, академики уже начали обсуждать содержание будущего нового закона, то есть "говорить о том, какой должен быть облик Академии через 10 лет".

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