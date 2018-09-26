Волгоградские и сирийские ученые запустили проект по получению наночастиц из каперсов

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Российско-сирийский научный проект по исследованию уникальных свойств каперсов и получения из них наночастиц стартовал в Волгоградском государственном университете (ВолГУ), сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь вуза Виктор Виньков.
"В рамках совместного исследования начат первый этап перспективного изучения биологической активности одного из растений, произрастающих в Сирии - каперса. Инициатором исследования выступила заведующая кафедрой биохимии университета Аль-Хаваш в Сирии Хала Диб, которая прибыла в ВолГУ", - сказал Виньков.
Он уточнил, что в ходе совместного проекта ВолГУ и университета Аль-Хаваш исследования проводятся в сфере зеленых нанотехнологий, ученые попытаются с помощью экстрактов из каперса получить наночастицы и посмотреть, какими химическими и биологическими свойствами они будут обладать. Планируется изучить их биологическую активность по отношению к разным организмам, уровень токсичности для клеток.
"В научно-практическом плане у каперса используются бутоны - для еды, а в медицинских целях применяют плоды и корень. Мы изучим фитохимию нескольких частей этого растения, содержание разных веществ, с упором на антиоксидантные свойства и на отдельные вещества, которые могут этими свойствами обладать", - приводит Виньков слова ученого из Сирии.
Первый этап экспериментов, который проходит на базе Волгоградского государственного университета, продлится в течение месяца.