Ученые прогнозируют похолодание в Арктике с 2030 года

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют начало периода похолодания в Арктике с 2030 года. Об этом сообщил в среду заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генрих Алексеев.

"С 2030 года прогнозируется похолодание в рамках 70-летнего климатического цикла", - сказал он на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", не назвав конкретных температур.

Ученый отметил, что существуют разные модели прогнозирования ледовой обстановки в Арктике - одни учитывают антропогенное воздействие, другие приток теплых масс воздуха и воды и прочите факторы. По его словам, минимальный ледовый покров Северного Ледовитого океана пришелся на 2012 год.

По озвученным Алексеевым прогнозам, к 2050 году с учетом только антропогенного воздействия при умеренном варианте площадь льдов Северного Ледовитого океана может достигнуть минимального показателя 2012 года - около 3 млн кв. км. При неконтролируемом росте антропогенного воздействия площадь льдов может сократиться до 1 млн кв. км. Однако использование более комплексных прогнозных моделей говорит о том, что существенного таяния льдов не ожидается.

Одиннадцатый Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.