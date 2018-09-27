На конференции в "Сколково" обсудят проблемы аутизма и популярные мифы о нем

"Эта конференция - пока единственное в России место встречи государства, общества, мировой науки и родителей детей с аутизмом. Без объединения этих четырех сил невозможно создать систему помощи людям с РАС", - сказала президент фонда содействия решению проблем аутизма "Выход" Авдотья Смирнова.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проблемы расстройств аутистического спектра (РАС) и популярные в обществе мифы об аутизме станут ключевыми темами на III международной научно-практической конференции "Аутизм. Выбор маршрута". Мероприятие пройдет с 8 по 10 октября в Московской школе управления "Сколково", сообщили в среду ТАСС организаторы мероприятия.

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Организаторы конференции надеются, что время открытых дискуссий, которые пройдут в "Сколково", ученые, политики, представители бизнеса, общественных движений обсудят самые сложные и спорные вопросы: должны ли люди с аутизмом жить в психоневрологическом интернате, если не могут сами о себе позаботиться, могут ли роботы вместо тьюторов сопровождать их, а также действительно ли с подобными расстройствами испытывают потребность в общественной изоляции.

Перечисляя самые распространенные мифы об аутизме, журналист и посол фонда "Выход" Василий Уткин акцентировал внимание на домыслах о том, что все аутичные дети гениальны, что им нравится жить "в своем мире", что от аутизма "помогают" таблетки. "Эти мифы будут устойчивы до тех пор, пока в обществе не появится запрос на научный подход при работе с аутизмом, на методики, имеющие научные доказательства эффективности", - заявил Уткин. Он добавил также, что обществу необходимо признать людей с аутизмом его полноправными членами и понять, что эти люди нуждаются в помощи и поддержке. Международные научные конференции, как та, что будет проходить в "Сколково", Уткин назвал важным способом пропаганды этих идей.

Вопросы на повестке публичных дискуссий

По информации организаторов, обсудить дискуссионные вопросы в "Сколково" приедут социальный инвестор, предприниматель и управленец, соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора" Рубен Варданян, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и создатель фонда "Выход" Авдотья Смирнова, представители научного, педагогического сообщества и обязательно родители детей с аутизмом.

Вместе участники попробуют найти ответы на вопросы о том, сколько в России людей с аутизмом, как помочь детям с РАС учиться и как бороться с общественной изоляцией.

Расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и развивать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 67 млн людей с аутизмом.