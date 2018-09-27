Шесть новых проектов НТИ получат государственную поддержку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Шесть новых высокотехнологичных проектов, в том числе по формированию банка биообразцов, разработке информационных систем и созданию нейропротеза, получат государственную поддержку в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).

"Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрила поддержку шести высокотехнологичных проектов. Государство окажет помощь разработкам рынков Нейронет, Хелснет, Технет и Кружковое движение", - сообщает РВК.

В 2017 году межведомственная рабочая группа по разработке и реализации НТИ при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию одобрила 21 проект рынков НТИ. В 2016 году было одобрено 11 проектов.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная государственная программа, направленная на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году. Проектным офисом НТИ является РВК.