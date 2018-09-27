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Международная конференция "Морские млекопитающие Голарктики" пройдет в Архангельске

Участники будут обсуждать вопросы ограничения рыболовства в районах нагула и уменьшения негативного воздействия судоходства

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Х Международная конференция "Морские млекопитающие Голарктики" пройдет в Архангельске с 29 октября по 2 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Северного Арктического федерального университета (САФУ).

"С 29 октября по 2 ноября ведущие исследователи морских млекопитающих из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, стран Европы, а также активисты и организаторы обществ по защите морских зверей встретятся в САФУ на Х Международной конференции "Морские млекопитающие Голарктики". Международную научно-практическую конференцию с 2000 года организует "Совет по морским млекопитающим" раз в два года", - говорится в сообщении.

В программу конференции войдут секции и круглые столы, посвященные изучению и охране серых китов, атлантических моржей, белух Белого моря, тюленей закрытых водоемов и других видов морских млекопитающих Голарктики - биогеографического региона, который охватывает большую часть Северного полушария.

Участники будут обсуждать вопросы ограничения рыболовства в районах нагула, уменьшения негативного воздействия судоходства, использования рыболовных сетей, разведки и освоения морских нефтегазоносных бассейнов российской Арктики и загрязнения среды обитания морских зверей. В ходе работы правовой секции будут разработаны рекомендации по устранению пробелов в законодательстве об охране морских млекопитающих.

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