В Севастополе умер директор института морских биологических исследований Сергей Гулин

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Директор Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН Сергей Гулин умер в Севастополе, сообщается в четверг на сайте научного учреждения.

"Администрация института с глубочайшим прискорбием извещает о скоропостижной смерти директора ИМБИ доктора биологических наук, профессора Сергея Борисовича Гулина. Скорбим, приносим искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с профессором состоится в здании института 3 октября. После прощания, согласно завещанию Гулина, его прах будет развеян над Черным морем с борта научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий".

По данным местных СМИ, Гулину было 58 лет.

На сайте правительства Севастополя сообщается, что свои соболезнования выразил губернатор Дмитрий Овсянников.

Отмечается, что за годы работы он принял участие в 40 морских экспедициях, в том числе на антарктической станции "Академик Вернадский", работал на легендарной подводной лаборатории "Бентос-300", исследовал озеро Байкал. Преподавал в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности.