Мировые эксперты обсудят развитие природоподобных технологий на форуме в Сочи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Ведущие мировые и российские ученые, эксперты, представители промышленности и органов власти обсудят конвергентные технологии и экономику, глобальные технологические вызовы, развитие инноваций и другие вопросы на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий", который пройдет 28-29 сентября в Сочи. Об этом сообщает Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт".

Форум проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.

Противостояние большим вызовам

Форум, как отмечают организаторы, объединит различные заинтересованные стороны, в том числе профильных специалистов, политиков, представителей международных организаций развития, финансовых институтов и бизнеса для обмена опытом и решения ключевых вопросов. Среди последних, в частности, обсуждение основных концепций и проблем, которые лежат в основе конвергентных и природоподобных технологий, определение их влияния на окружающую среду, барьеры при внедрении таких технологий в промышленности и ряд других.

"В рамках форума будут рассмотрены актуальные вопросы развития природоподобных технологий, возможных механизмов их внедрения, восприятия социумом, рисков и вызовов, связанных с формированием природоподобной техносферы и институтов развития, а также природоподобной экономики в целом", - говорится в сообщении "Курчатовского института".

На пленарной сессии форума участники планируют обсудить, как с помощью конвергентных технологий можно противостоять глобальным вызовам, стоящим перед человечеством, среди которых обеспечение продовольственной безопасности, противостояние изменению климата, сохранение биоразнообразия и так далее.

Ключевые спикеры

Ожидается, что в форуме примут участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, заместитель генерального директора ЮНИДО Хироши Кинийоши, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Среди участников - представители посольств стран - членов ЮНИДО, МАГАТЭ и ЮНЕСКО, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители руководства предприятий и банков, а также ректоры ведущих российских и зарубежных университетов.

Организаторы рассчитывают, что форум станет одним из механизмов, направленных на дальнейшее укрепление научных, торгово-экономических, промышленных и инвестиционных связей.

"Форум придаст импульс развитию торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, направленных на усиление позиций передовых российских товаров и технологий на международной арене, а также создаст необходимые условия для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества", - отмечают в НИЦ.