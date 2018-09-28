В России разрабатывают нацпроект по развитию атомной науки и техники

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Развитие атомной науки, техники и технологий" разрабатывается в России. Об этом говорится в поздравлении ко Дню работника атомной промышленности первого заместителя руководителя администрации президента России, председателя Наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко, опубликованном в пятницу на сайте Росатома.

"В рамках майского указа президента Российской Федерации Росатом будет задействован сразу по нескольким ключевым направлениям. Сейчас идет подготовка национального проекта "Развитие атомной науки, техники и технологий". Как и всегда, Росатом стоит на переднем крае в решении важнейших государственных задач", - говорится в поздравлении.

В нем также отмечается, что "Росатом традиционно удерживает лидирующие позиции как в плане выработки электроэнергии, так и строительстве атомных станций за рубежом".

"Неизменным остается 100%-е выполнение предприятиями Росатома гособоронзаказа", - подчеркнул глава наблюдательного совета атомной госкорпорации.

Он также напомнил, что у Росатома появляются новые масштабные задачи. "Прежде всего, в Арктике. Росатому предстоит стать инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути. И то, что Росатому и дальше будет принадлежать ключевая роль в развитии этого региона, доказывает, что государство высоко оценивает результаты нашей работы в Арктике", - отметил он.

День работника атомной промышленности отмечается в России 28 сентября.