Глава РАН призвал ученых развивать природоподобные технологии совместно с инженерами

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Природоподобные технологии должны развиваться учеными совместно с инженерами. Такое мнение высказал в пятницу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Если мы теперь развиваем что-то быстро, даже если это природоподобные технологии, мы должны оценивать их влияние на природу, это очень важный аспект. Нам, конечно, нужно понимание того, каким образом это правильно встроить в природу. Форум у нас научный, но в природоподобных технологиях очень важна роль инженера, наука - чтобы понимать, инженерия - чтобы конструировать. В будущем необходимо не только расширять площадки обсуждения природоподобных технологий, но и привлекать для этого все больше представителей инженерной среды", - сказал Сергеев.

Он отметил, что "во всей истории человечества природоподобные технологии обеспечивали развитие человечества и его прогресс".

"Сегодня мы сталкиваемся с существенным расширением этого направления. Это связано с тем, что мы в науке получаем возможность исследовать природу на все более детальных срезах. А это значит, что мы можем увидеть что-то интересное и важное и можем не только повторить, но и усилить решения, которые природа создала", - пояснил глава РАН.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проводится в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.