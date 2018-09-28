Эксперт: переход на цифровую экономику потребует создания новых источников энергии в РФ

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Развитие и переход на цифровую экономику потребует создания новейших источников энергии, основанных на технологиях, которые воспроизводят принципы живой природы, сообщил в пятницу на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий" президент национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"По цифровой экономике… мы должны понимать очень важную вещь - в основе всего лежит энергетика, и без энергетики у вас не будет ничего, в первую очередь, цифровой экономики. Я обращаю ваше внимание, доля потребления энергии только сетевой инфо-коммуникационной сферы без сферы цифровых экономик к 2025 году будет более трети всей производимой в мире электроэнергии", - сказал Ковальчук.

По его словам, для решения этой проблемы нужно переходить к технологиям, копирующим и воспроизводящим принципы живой природы. "У нас две задачи - создать принципиально новые генерации, основанные на природоподобии, и перейти к новым типам потребления энергии", - добавил глава НИЦ.

По словам Ковальчука, разработки в области природоподобных технологий являются одним из основных направлений работы исследователей НИЦ. Природоподобные технологии - это те, что не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии. Создание таких технологий и систем, позволит перейти на гораздо более экономичные принципы производства и потребления энергии.

Форум проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.