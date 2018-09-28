Эксперт: роботы никогда не смогут создавать общепризнанные произведения искусства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить в искусстве человека, несмотря на стремительное развитие технологий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал исследователь роботизированного искусства, сотрудник британского Центра обработки зрительных и речевых сигналов Кристиан Кроос, спикер Открытого лектория "Культура 2.0" - специального проекта VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В первую очередь, это зависит от того, как мы определяем искусство и что значит "создать произведение искусства", - отметил Кроос, отвечая на вопрос о возможности создания произведений искусства роботами. - Если мы определяем его с точки зрения "производства" и ограничиваем отражением человеческого опыта, роботы не могут и никогда не смогут создавать произведения искусства <…> В данном случае роботы останутся лишь инструментом, который не отличается, например, от кинокамеры, а истинными творцами будут люди - художники".

Однако, по мнению эксперта, такое определение может оказаться слишком узким.

"Постчеловечность расширила наши горизонты, предоставив возможности для межвидового общения и, почему бы и нет, искусства с потенциальным участием искусственного интеллекта. Быть может, все, что нам нужно, - потребовать, чтобы механизированный художник назвал свою идентичность и заявил о своих намерениях. Впрочем, это может произойти лишь в далеком будущем. Как заметил этолог и философ Роберто Марчезини, это будет значить, что машины станут совершенно не такими, как сегодня, - они станут субъективными, индивидуальными, будут обладать воображением и больше не станут подчиняться людям, которые их сотворили", - заметил специалист.

Кроос также рассказал об уже существующих опытах по использованию искусственного интеллекта в создании произведений искусства, среди которых - мобильные роботы, которые создают абстрактные полотна с помощью уникальной схемы движения по полотну, роботы-портретисты, а также робот-исполнитель на маримбе в джаз-группе, умеющий определять изменение мелодии. "В центре большинства произведений роботизированного искусства - сами роботы и их взаимодействие с людьми, а не произведения искусства, которые могут создавать роботы", - подчеркнул он.

VII Санкт-Петербургский международный культурный пройдет с 15 по 17 ноября. В рамках открытого лектория "Культура 2.0" также выступят основатель Международной ассоциации разработчиков видеоигр Эрнест Адамс и президент Европейской федерации игровых архивов, музеев и проектов по сохранению игр Андреас Ланэ, крупнейший исследователь сайнс-арта в Европе Пьер Луиджи Капуччи и профессор Университета Сорбонна Ольга Киселева, а также другие эксперты.