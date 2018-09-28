Глава РАН: нацпроект "Наука" планируется вынести на общественные обсуждения в октябре

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Наука", как ожидается, будет вынесен на общественное обсуждение, в котором смогут принять участие как академическое сообщество, так и все заинтересованные россияне, в октябре. Об этом сказал в пятницу в кулуарах "Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий" президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев..

"Мы ожидаем, что после того, как произойдет окончательная состыковка всех федеральных проектов нацпроектов… думаю, что в октябре эти федеральные нацпроекты должны быть вынесены на обсуждение. По крайней мере, порядка месяца должно быть достаточно, чтобы все высказали свои мнения, чтобы можно было обобщить и как-то скорректировать то, что будет принято", - сказал Сергеев.

"Считаю, что это совершенно необходимый этап, потому что нацпроекты для нас, для всей страны, и поэтому все должны иметь возможность принимать участие в формулировке этих проектов на той стадии, когда основа сформирована и согласована", - отметил он.

Президент РАН добавил, что в рамках академии и научной среды все привыкли к более широкому обсуждению подобных проектов. "Я надеюсь, что эти документы обязательно будут вынесены [на обсуждение], и тогда широкие массы академической общественности смогут высказывать свое суждение и критику", - добавил Сергеев, напомнив, первое такое предварительное слушание проводилось на заседании президиума РАН 4 сентября.

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

Форум проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.