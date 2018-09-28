Глава РАН: конвергентные технологии могут стать основой научно-образовательных центров

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Конвергентные и природоподобные технологии могут стать одним из направлений, реализуемых в научно-образовательных центрах мирового уровня, которые должны быть созданы в стране к 2024 году. Сообщил в пятницу в кулуарах "Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий" президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

"Я думаю, что когда речь пойдет о следующем этапе [обсуждения нацпроекта], мы будем обсуждать, какие центры мирового уровня нам нужны, конечно, встанет вопрос о конкретных технологиях. Среди них - как как использовать конвергентные и природоподобные технологии, и в каких ситуациях их использование будет существенным вкладом в развитие центров мирового уровня", - сказал Сергеев.

Он добавил, что сейчас обсуждаются более крупные положение нацпроекта, которые не конкретизируют технологии. "Там формулируется больше организационные, административные, финансовые и приборные ресурсы, чтобы достичь конкретных показателей, конкретно технологии в этих проектах нет", - отметил президент РАН.

Форум проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.