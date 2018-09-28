Россия и ЕС намерены продлить соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз планируют продлить соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанное 16 ноября 2000 года, сообщает в пятницу пресс-служба Министерство высшего образования и науки России.
"В Минобрнауки России 28 сентября 2018 года состоялось очередное заседание совместного комитета Россия Европейский Союз по сотрудничеству в области науки и технологий. Стороны договорились продолжить взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество по широкому спектру направлений, а также пролонгировать соглашение между правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий", - говорится в сообщении.
Минобрнауки также сообщает, что в ходе заседания были рассмотрены "планы по развитию научно-технического сотрудничества на перспективу после 2020 года".
Следующее заседание совместного комитета Россия - Европейский Союз по сотрудничеству в области науки и технологий состоится в 2019 году в Брюсселе, отмечается в сообщении.